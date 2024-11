Ilrestodelcarlino.it - Pecci, l’unico superstite della vecchia società: "Giocare in questa squadra è bellissimo"

"Mi trovo molto bene,ad Ancona è sempre. Infatti appena si è presentata l’opportunità di tornare l’ho colta al volo": CristianUS Ancona del duo Canil-Tiong e inprima parte di stagione si è messo in evidenza come uno degli elementi più interessantirosa. Contro il Roma City è stato tra i migliori (se non il migliore) in campo ed è ormai uno degli elementi imprescindibili nello scacchiere tattico di Gadda, che ormai non può più rinunciarvi. E’ la stessa ala sinistra a fotografare la sua personale situazione e quellanel corso dell’ultima puntata di LuneDiretta, la trasmissione di approfondimento dedicata alla Serie C in onda ogni lunedì su Tv Centro Marche: "Nel primo tempo abbiamo tenuto un ritmo basso, il mister ci ha chiesto di alzarlo e di aumentare l’intensità.