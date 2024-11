Lanazione.it - Palloni da calcio lanciati nel carcere per spedire smartphone ai detenuti

Leggi su Lanazione.it

Prato, 27 novembre 2024 – Nella giornata di lunedì 25 gli agenti della Penitenziaria hanno intercettato seiindirizzati ae nascosti all'interno di duedadebitamente ripristinati edall'esterno della Dogaia. Solo il fiuto e l'esperienza degli operatori ha evitato che iarrivassero a destinazione. “Ci complimentiamo con i colleghi – dicono i sindacalisti – per l’operazione, nonostante tutto quello che succede siamo sempre in prima linea a combattere ogni forma di tentativi di intrusione di qualsiasi oggetto non consentito”. Intanto si segnalano ancora episodi di violenza all’interno della casa circondariale di Prato. A farne le spese questa volta è un assistente capo in servizio presso il reparto Media sicurezza aggredito da un detenuto di origine egiziana.