Nuove indagini FA su arbitro Coote | accusato di aver parlato con un tifoso di futuri cartellini gialli

Spuntanoaccuse nei confronti di David, l’inglese finito già nel mirino della FA e dell’Uefa in seguito a un presunto uso di cocaina (è stato diffuso un video in cui snifferebbe una sostanza bianca) durante gli Europei in Germania, dove era impiegato come Var, oltre che a insulti e discorsi denigratori nei confronti di Jurgen Klopp, quando questi era l’allenatore del Liverpool. Il nuovo scandalo legato al fischietto 42enne è legato ad alcuni messaggi che sarebbero stati scambiati con uncirca la possibilità di comminare un cartellino giallo in una futura partita di Premier League.Secondo il Sun,avrebbe scambiato dei messaggi con unper discutere dell’opportunità di ammonire Alioski prima della partita tra Leeds e West Brom nel 2019. Alioski è stato effettivamente ammonito, anche se dalle immagini il cartellino giallo pare corretto e senza possibilità di dubbi.