Nano-plastiche e intelligenza artificiale,confronto a Napoli

: se ne discute oggi e domani adurante il congresso «Hop topics in Cardiologia» presieduto da Ciro Mauro, direttore dell’unità di Cardiologia Utic con emodinamica dell’ospedale Cardarelli. L’appuntamento, in programma a Villa Doria D’Angri di, sarà caratterizzato da quattro sessioni dedicate alla «New Insights in Cardiology», momenti che punteranno ad esplorare i temi emergenti come il ruolo dellenelle malattie cardiovascolari, l’ alimentazione nelle malattie metaboliche e l’applicata alla cardiologia. Articolato in dodici sessioni distribuite su due giornate, il congresso affronta le tematiche più attuali della cardiologia clinica e interventistica: la prima esplora la relazione tra diabete e danno cardio-renale, con un focus sui nuovi farmaci Glp-1 agonisti e glifozine; la seconda approfondisce le tecniche di interventistica strutturale, con prospettive future sulle procedure in ospedali senza cardiochirurgia.