Morta in casa la titolare della Vecchia Roma

Una caduta rovinosa dalle scale. Ècosì all’alba di ieri mattina Luisa Zanna, 74 anni, latrattoriadi Sasso Marconi, storico locale simboloristorazione bolognese, deceduta nella suaa seguito di una caduta avvenuta secondo una dinamica che è all’esame degli inquirenti. Non è stato sufficiente l’intervento dei sanitari del 118 e dell’auto medica arrivati in via Olivetta a sirene spiegate per salvare la vita alla ben nota ristoratrice, terza generazione di una famiglia che gestisce il locale che proprio due settimane fa aveva festeggiato i primi 110 anni di attività. Per fare luce sulle cause del decesso è stata disposta l’autopsia dalla Procura. Intanto però fra famigliari, amici e clienti la notizia si era diffusa insieme al dispiacere per la scomparsa di una professionista che ha fatto la storiaristorazione bolognese fuoriporta.