Anteprima24.it - Legambiente Avellino: semaforo rosso su regolamento verde Comune Mercogliano

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Ildinon approvi le modifiche aldelpubblico e privato nel prossimo consiglio comunale“, è questa la richiesta di– Alveare, venuta in possesso della bozza di proposta avanzata dall’amministrazione comunale. Secondo il circolo ambientalista, infatti, le nuove modifiche sono peggiorative delgià esistente dal 2017 e in vigore su tutto il territorio comunale.“Chiediamo all’amministrazione comunale di coinvolgere la cittadinanza tutta e le realtà sociali presenti sul territorio per migliorare al meglio le modifiche aldelproposte che, secondo il nostro avviso, rappresentano più un passo indietro che un’innovazione per questo”.Le modifiche contestate da– Alveare riguardano gli articoli 27, 28 e 29 del