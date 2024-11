Lazio Fabiani | Non va bene che veniamo sempre presi di mira è intollerabile

Leggi su Sportface.it

“Sono qui in veste insolita, ma credo fosse doveroso da parte della società, chiarire alcuni aspetti che riguardano il divieto ai tifosi delladi partire per la trasferta di Amsterdam contro l’Ajax. Non appena è trapelata la notizia ci sono stati dei colloqui tra me, il segretario generale e ildente Claudio Lotito e, non vi nascondiamo, che siamo rimasti basiti da questa ulteriore limitazione. Non è la prima volta: ad esempio, nell’ultima trasferta contro il Twente, si sono verificati degli episodi, vogliamo dire da terzo mondo. Prendere i tifosi della, chiuderli in due/tre alberghi, vietando loro di uscire anche solo per mangiare un panino, io l’ho configurato come un quasi arresto”. Queste le parole del direttore sportivo biancoceleste Angelo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Ludogorets, in merito al divieto, imposto ai tifosi biancocelesti, di prendere parte alla trasferta di Europa League contro l’Ajax.