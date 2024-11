Sport.quotidiano.net - Lakers travolti a Phoenix. Colpo di Houston a Minnesota

Milano, 27 novembre 2024 - Netta affermazione diai danni dei. La franchigia di Los Angeles cade in Arizona con il risultato di 127-100, travolta da Booker (26 punti e 10 assist) e dai rientranti Durant e Beal (23 punti per entrambi). I Suns tornano così al successo dopo cinque ko consecutivi, indirizzando il match in loro favore nel terzo periodo, chiuso con un parziale di 36-18. Per i gialloviola, a cui non bastano le doppie doppie di Davis (25 punti e 15 rimbalzi) e LeBron James (18 punti e 10 assist), si tratta della terza sconfitta di fila. Con questo risultato, la compagine allenata da coach Budenholzer raggiunge in testa al girone B dell’Ovest della coppa Nba proprio ie i San Antonio Spurs. I nerargento espugnano il parquet di Utah per 128-115 grazie soprattutto all'apporto di Wembanyama, che termina la sfida con un bottino di 34 punti.