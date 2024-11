Gaeta.it - Ignorato dal Comune, un rudere ad Avezzano costretto a ospitare emarginati e disperati

Facebook WhatsAppTwitter Unaabbandonato adcontinua a essere il rifugio per persone in difficoltà, evidenziando il degrado di una situazione che persiste da anni. Senza finestre, con materiali di scarto e avanzi di elettrodomestici sparsi ovunque, l’ex palazzina di via del Sambuco è tornata all’attenzione delle autorità dopo un recente incendio. Fortunatamente, l’incendio è stato domato senza feriti, ma la condizione di questa struttura è l’ennesima prova di un problema più ampio riguardante l’emarginazione e la sicurezza pubblica.La situazione della palazzina abbandonataIeri sera, vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti per l’ennesimo incendio scoppiato in questo edificio, visibile a tutti madalle istituzioni locali. I soccorritori hanno trovato un contesto desolante: calcinacci, divani logori e materiali pericolosi, rendendo difficile la vita per coloro che hanno trovato rifugio in questo luogo dimenticato.