Inter-news.it - Gulacsi: «Inter superiore fino al gol, poi nella ripresa noi i migliori»

Leggi su Inter-news.it

ha commentato la sconfitta del Lipsia contro l’a San Siro. Il portiere ungherese analizza entrambi i tempi della partita.AMAREZZA – Il portiere del Lipsia Peterha parlato dopo la sconfitta del Lipsia contro l’. L’estremo difensore lo ha fatto dopo Willi Orban e il tecnico Marco Rose. Questo ai canali del club il suo commento in merito all’1-0 di San Siro: «Devi considerarti sfortunato quando perdi una partita per un autogol. L’è stata la squadra migliore quando è arrivato il gol. Noi siamo statinel secondo tempo e abbiamo avuto occasioni per ottenere il pareggio. È un peccato che siamo finiti dalla parte dei perdenti».dopo l’1-0 dell’sul Lipsia: il portiere richiama all’unioneUNIONE –però è ottimista verso il futuro e spinge la sua squadra ad una reazione, ma rimanendo sempre compatti e uniti.