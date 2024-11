Guardiola come Sangiuliano | graffi sulla testa e in viso Ma l’allenatore spiega cosa è successo | Volevo farmi del male – Il video

Leggi su Open.online

Il clima è teso nello spogliatoio del Manchester City Fc. Da più di un mese la squadra che milita nella massima lega del campionato di calcio inglese, la Premier League, non vince. E il digiuno prosegue anche in Champions League dove ieri, 26 novembre, il team ha pareggiato (3-3) con gli olandesi del Feyenoord. Una prova concreta della frustrazione del club sono ie incon i qualiJosepsi è presentato davanti alle telecamere nel post partita. «Sì, me le sono fatti con le dita perchédel», ha ammesso il tecnico del Manchester City Fc. Con il pareggio in Champions, la squadra inglese ha interrotto una striscia negativa di cinque sconfitte tra tutte le competizioni a cui partecipa. «Siamo fragili. Eravamo avanti 3-0, stavamo giocando bene, poi abbiamo concesso dei gol perché non siamo stabili.