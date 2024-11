Nerdpool.it - Fantastic Four: è questo il design di Galactus nel MCU?

La star di: First Steps ha condiviso un regalo di auguri a temadegno di nota.In arrivo il prossimo luglio, il nuovo film suii Quattro porterà finalmente la Prima Famiglia Marvel nel. Tuttavia, vale la pena notare che questa versione della squadra inizia la propria carriera di supereroi non solo negli anni ’60, ma anche su un’altra Terra del Multiverso.Ralph Ineson pubblica un regalo speciale suii QuattroRalph Ineson di Sir Gawain e il Cavaliere Verde, l’uomo dietro al divoratore di pianeti in: First Steps, ha postato su X (ex Twitter) il regalo che ha ricevuto dalla Marvel dopo aver completato il suo ruolo di(che è stato recentemente definito come la “sfida più ardua” deii Quattro).L’oggetto in questione è un apribottiglie a forma di testa di, immediatamente riconoscibile:Basandosi suldell’apribottiglie, è facile supporre che ildi Ineson avrà un aspetto simile in First Steps.