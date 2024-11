Gaeta.it - Evento ‘Power Up Your Future’ di Sungrow: Un Focus sull’Innovazione nel Settore Energetico

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La giornata di sabato 21 novembre ha visto il trionfo dell’“Power UpFuture Ess Experience Day“, organizzato da, un punto di riferimento nella tecnologia di energy storage. Più di 200 esperti e leader delsi sono riuniti per discutere delle soluzioni innovative per affrontare le sfide della transizione energetica in Italia e in Europa. L’incontro si è svolto in una location storica dedicata alla produzione di energia, simbolo di rinnovamento e vincente design, rappresentando l’impegno dinella promozione di soluzioni di storage per un futurosostenibile.L’apertura dell’e il messaggio di leadershipLewis Jindong Li, Presidente diEurope, ha aperto i lavori con un messaggio chiaro: l’Europa riveste un ruolo cruciale nella transizione energetica globale.