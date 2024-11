Ilgiorno.it - Evento diffuso in trenta spazi: "Ora il teatro è più inclusivo"

"Domenica inizia la Prima Diffusa" racconta Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura di Milano. "Una prima speciale che distingue la Scala e Milano per la loro capacità di costruire un palinsesto attorno a uno dei momenti più importanti e attesi della cultura internazionale". Continua ricordando che è la tredicesima edizione, che è sempre andata in crescendo: "Un intenso coinvolgimento di vari luoghi fra cui la Galleria Vittorio Emanuele, i municipi, gli ospedali, le carceri, glisociali e culturali della città attraverso la trasmissione della Rai". La Prima Diffusa, realizzata dal Comune di Milano insieme a Edison, accompagna Milano nella settimana che precede la Prima scaligera con “La forza del destino” di Giuseppe Verdi. Propone una serie di guide all’ascolto, concerti, performance, proiezioni, mostre e rassegne, conferenze e incontri gratuiti, coinvolgendo teatri, istituzioni, luoghi della cultura,cittadini e sedi non convenzionali.