Ilveggente.it - Esagerato Sinner: voleva farlo a tutti i costi

Leggi su Ilveggente.it

Janniknon ne sbaglia una: come lui solo un altro grandissimo campione.Li abbiamo usati praticamente, gli aggettivi potenzialmente adatti a descrivere l’annata e il talento di Jannik. L’altoatesino si è lasciato alle spalle una stagione difficilmente ripetibile, costellata da talmente tanti di quei successi che si fa ancora fatica a credere che in 11 mesi sia passato dall’essere un tennista bravissimo al tennista più bravo su piazza.(LaPresse) – Ilveggente.itEppure, è così. L’azzurro è il numero 1 del mondo già da svariati mesi e i numeri parlano, ormai, al posto suo. Il fenomeno di Sesto Pusteria ha vinto 2 Slam, tanto per cominciare, ma anche le Finals, laureandosi maestro tra i maestri. Ha chiuso il 2024 con 8 titoli in bacheca e, dulcis in fundo, si è anche regalato un bis apprezzatissimo, lottando con tutte le sue forze per far sì che la Nazionale italiana vincesse la sua seconda Coppa Davis di fila.