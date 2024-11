Linkiesta.it - È iniziato il cessate il fuoco tra Hezbollah e l’esercito di Israele

Alle 3 ore italiane (le 4 ora locale) è entrato in vigore ililin Libano dopo due mesi di guerra aperta tradie l’organizzazione libanese. La tregua era stata annunciata dal primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu dopo che era stato dato il via libera alla proposta degli Stati Uniti. Nelle ore precedenti alla tregua sono proseguiti i bombardamenti disu Beirut eha lanciato droni su Tel Aviv.Nelle prime ore del mattino è entrato in vigore unildi sessanta giorni tradiin Libano. La tregua mediata da Stati Uniti e Francia mette fine, almeno temporaneamente, a tredici mesi di combattimenti accesi tra le parti: «A partire dalle 04:00 di domani ora locale (le 3 in Italia), i combattimenti lungo il confine tra Libano ecesseranno», aveva anticipato ieri il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.