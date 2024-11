Gaeta.it - Cortina d’Ampezzo ospita la 31/a edizione della festa internazionale della letteratura

Facebook WhatsAppTwitter La“Una Montagna di Libri” si prepara ad accogliere la sua 31/adal 7 dicembre 2024 a marzo 2025 a. Per questo evento, sono previsti 30 incontri con autori di fama nazionale e, attrattiva per un pubblico che ogni anno supera le 20mila presenze. La manizione, che dal 2009 anima il panorama culturalezona, rappresenta un’importante occasione per approfondire temi letterari e culturali immersi in un contesto montano unico.Incontri con autori di rilievoIl festival avrà inizio con la partecipazione di Nello Cristianini, professore di intelligenza artificiale, che presenterà il suo libro “Machina Sapiens”, edito da Il Mulino. Tra i relatori spiccano nomi illustri come Elena Cattaneo, senatrice a vita, che il 27 dicembre presenterà “Scienziate” .