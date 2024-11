Cultweb.it - Come e quando nacque la parata di Macy’s a New York, evento simbolo del Ringraziamento

Ladel Giorno deldiè uniconico per i newesi ed i molti turisti che affollano la città. In pochi, però, conoscono alcuni particolari della sua storia equesta, inizialmente, non fosse direttamente collegata al giorno del. Tutto, infatti, ha inizio nel 1924,, uno dei più grandi magazzini di New, decide di organizzare una sfilata natalizia per celebrare l’espansione del suo negozio. L’è un vero e proprio spettacolo che coinvolge i dipendenti e gli animali dello zoo di Central Park . Per ammirare, invece, i primi giganteschi palloni gonfiati ad elio creati dal burattinaio Tony Sarg., bisogna aspettare ancora tre anni.Gli storici palloni delladel Giorno dela New– Fonte: NewCity 4 AllIl successo della, dunque, è immediato e indiscutibile ma si decide di legarlo alla festività del Giorno delsolamente alla fine degli anni venti.