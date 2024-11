Ilgiorno.it - Com’è andata a finire la polemica pavese tra Max Pezzali e Mauro Repetto sul premio all’ex 883

Leggi su Ilgiorno.it

PAVIA – ??????Nessuna sorpresa,riceverà la benemerenza di San Siro. Il consiglio comunale lunedì sera ha deliberato a porte chiuse quali saranno le persone e le realtà che il 9 dicembre riceveranno i riconoscimenti. Dopo le polemiche della scorsa settimana sull’onorificenza all’artista proposta dal consigliere del Pd, Pietro Alongi, ora le acque si sono calmate. Erano stati gli avvocati di Max, ancora prima che venisse formalizzata la proposta del riconoscimento, a invitare caldamente l’amministrazione comunale a non assegnare ail riconoscimento perché ha abbandonato gli 883 dopo i primi due album, lasciando l’amico a continuare da solo l’attività. “Si è trattato di un fraintendimento – ha chiarito il sindaco Michele Lissia –. Ho parlato con il manager die mi ha detto che non ci sono problemi per l’assegnazione della benemerenza”.