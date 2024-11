Metropolitanmagazine.it - Chi è Vincenzo Durevole: curiosità, fidanzata e vita privata del ballerino vincitore di Amici 14

è ilnapoletano specializzato in latino americano che ha conquistato la vittoria della quattordicesima edizione di14., chi è laGiovannaStasera l’artista sarà ospite della seconda puntata di This Is Me, in onda dalle a partire dalle 21:30 su Canale 5. Nato a Napoli nel 1992,ha sviluppato fin da piccolo una grande passione per la danza, supportato dai suoi genitori. Il successo è arrivato con la vittoria died i 50mila euro, con i quali ilsognava di aprire un’accademia di danza. Nel corso della sua carriera anno dopo anno ha continuato a lavorare sodo divenendo un affermato performer ed insegnante. La scorsa estateè ritornato in tv, partecipando a Temptation Island: ilè entrato nel villaggio per impartire ai partecipanti piccole lezioni di danza latine americaneRiguardo la sferaè legato alla ballerina Giovanna D’Anna, sin dai tempi di