Quotidiano.net - Ambasciatore italiano a Baku, Cop29 positiva per il nostro Paese

"Ladiè stata una Copper l'Italia, per consolidare ulteriormente i rapporti con l'Azerbaigian, per il livello della sua rappresentanza istituzionale, per il ruolo che ha avuto nel negoziato e per i contatti e gli accordi che ci sono stati fra le imprese italiane e le realtà azerbaigiane". E' il commento che fa con l'ANSA l'in Azerbaigian, Luca di Gianfrancesco. "L'Italia è stata l'unicodel G7, insieme al Regno Unito, ad essere rappresentato dal suo premier - spiega il diplomatico -. Questa cosa è stata molto apprezzata dagli azerbaigiani. Alla Cop hanno partecipato tre ministri, Pichetto, Schillaci e Valditara, il vice ministro agli Esteri Cirielli, il sottosegretario all'Ambiente Barbaro e una delegazione di parlamentari di maggioranza e minoranza".