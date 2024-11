Ilrestodelcarlino.it - Aied: "Solo con l’istruzione si eliminerà la violenza"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"In occasione della giornata Internazionale contro lasulle Donne, l’ribadisce l’urgente necessità di introdurre un’educazione sessuale e affettiva obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado in Italia". Scrive così l’Ascoli, accodandosi alla richiesta del coordinamento nazionale dell’Associazione italiana per l’educazione demografica. "Mentre in molti paesi europei l’educazione sessuale è un diritto consolidato e un fondamento educativo, l’Italia resta in ritardo, con un’offerta educativa disomogenea e limitata. E’ cruciale per sviluppare la consapevolezza e il rispetto di sé e degli altri, essenziali per prevenire e contrastare ladi genere. Consente ai giovani di comprendere meglio i propri diritti e responsabilità, facilitando un atteggiamento di rispetto e parità che è fondamentale per costruire relazioni sane e consensuali".