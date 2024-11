Ilrestodelcarlino.it - Ai domiciliari con l’hashish. Trovata anche la droga ‘wax’

Era ai, ma in casa aveva un bel po’ di: due etti fra hashish, marijuana e wax, una particolareprodotta a partire dalla cannabis. I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola hanno arrestato un 27enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito durante un controllo agli arrestiche i carabinieri stavano facendo a casa del giovane, sottoposto alla misura cautelare personale per altri fatti commessi in precedenza. I carabinieri si sono presentati a casa del 27enne per verificare che stesse rispettando i provvedimenti del Giudice e non appena hanno varcato la porta d’ingresso, aperta dall’uomo per farli entrare, hanno sentito un odore di fumo che invece di assomigliare a quello generato da una normale sigaretta, assomigliava a quello prodotto dalla marijuana.