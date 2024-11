Lapresse.it - A Le Iene ‘La Cura’ con Gaetano Pecoraro, focus su sanità

Leggi su Lapresse.it

In onda giovedì 28 novembre, in prima serata, su Italia 1, il nuovo spin-off de ‘Le’ ideato da Davide Parenti ‘Lepresentano: La Cura – Tutto ciò che devi sapere per stare meglio’. Il reportage, condotto da, scritto da Riccardo Festinese e Alessandra Frigo, è un viaggio nelladi oggi e di domani, negli abissi delle liste d’attesa infinite e delle strutture da incubo, ma anche nelle eccellenze della ricerca e tra le terapie d’avanguardia. “Sarà un nuovo programma – spiegaa LaPresse – tutto quello che devi sapere per stare meglio. Perché questo nuovo programma? Tentiamo di rispondere a due domande fondamentali e cruciali per tutti noi: come sta il nostro sistema sanitario nazionale? Come stiamo noi? Riguardo la prima, faremo un viaggio nella nostraattraverso le sue criticità, parleremo dei medici gettonisti, capiremo le ragioni, per quale motivo ci sono questi liberi professionisti a giornata.