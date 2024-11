Lanazione.it - Via Faentina e la strettoia da incubo. I residenti: "Ora va messa in sicurezza"

Un pericolo quotidiano. Auto che salgono sul marciapiede per ‘scambiarsi’ proprio quando escono i bambini dalla scuola. Percorrere il tratto della viache - in direzione Caldine - va da vicolo del Cionfo alla chiesa di Santa Maria del Fiore a Lapo, è ogni giorno un’odissea. E ora gli abitanti della zona, oltre che le famiglie dei piccoli studenti, sono in rivolta. Il tratto in questione non consente lo scambio tra due autobus o tra un furgone e un’auto. Figuriamoci quando si trovano a incrociare tra loro camion con autobus o altri grossi mezzi. Il vicolo del Cionfo, oltre ad assorbire il traffico per il centro sportivo Florentia, vede l’ingresso degli alunni della scuola elementare Boccaccio e, ultimamente, anche quelli della scuola media Calvino. Chi percorre la strada verso Caldine davanti alla scuola Serve di Maria si trova un semaforo che alterna il traffico fino a vicolo del Cionfo.