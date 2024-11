Udine20.it - Udine Ice Park e Staffetta Telethon: limitazioni al traffico in piazza Primo Maggio

Il prossimo sarà un fine settimana di grandi eventi a. L’attesa per la ventiseiesima edizione della24x1h di, appuntamento ormai tradizionale della città che ogni anno coinvolge decine di migliaia di visitatori, sta giungendo al termine. La maratona di squadra partirà infatti sabato 30 novembre alle ore 15 e per ventiquattro ore popolerà il centro storicose.sarà il quartier generale, dove troverà spazio il tendone e il villaggio con gli stand delle squadre partecipanti. Sabato 30, nel tardo pomeriggio, si apriranno anche i cancelli diIce, il villaggio del Natalese con la pista di pattinaggio di 1250 metri quadri e tante curiosità per i visitatori.Per la costruzione della pista di pattinaggio diIce, l’allestimento e il successivo disallestimento del tendone per lasono previste alcune variazioni alla viabilità per garantire la sicurezza e lo scorrimento delnell’ellisse di Giardin Grande e nelle zone limitrofe.