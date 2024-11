Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-11-2024 ore 10:00

Luceverdevai trovati dalla redazione ancora chiusa via di Tor Cervara la via Tiburtina a causa di un incidente difficile la situazione delsul Grande Raccordo Anulare permangono con sulla carreggiata interna dalla Bufalotta aL’Aquila che dalla Prenestina alla Pontina con e anche in carreggiata esterna dallaFiumicino e la via Pontina di seguito dalla Casilina e la via Tiburtina ancora intenso ilsul tratto Urbano della A24-teramo con code da via Togliatti fino alla tangenziale est e tra via Togliatti è il Grande Raccordo Anulare e direzione fuoricode sulla stessa tangenziale da Largo Lanciani e via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico età via Prenestina & viale Castrense in direzione San Giovanni file perintenso sulla Flaminia da Labaro a via Dei ponti e sulla Salaria da Villa Spada via dei Prati Fiscali difficoltà di circolazione anche in via Aurelia a partire dalla Massimina fino a via Nicola Lombardi per un concorso che si sta svolgendo in questi giorni al centro congressi Ergife polizia locale segnala un incidente con cuore in viale Giulio Cesare all’altezza di via Lepanto è un altro incidente in via dei Monti di Creta all’altezza di largo Bocceain coda sullaFiumicino da Parco dei Medici il biglietto della Magliana è ancora code sulla Pontina a partire da Spinaceto fino a Piazzale venticinque marzo 1957 da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura del e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità