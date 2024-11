361magazine.com - Stefano e la proposta “indecente” a Shaila: cosa è accaduto in Casa? La reazione di Lorenzo

L’ex tentatore di Temptation Island continua a rivestire il ruolo che gli era stato affidato durante i 21 giorni di programmazione del reality show firmato De Filippi. Anche in, il ragazzo sembra non farsi scrupoli e cerca di “tentare”La storia tracontinua, ma che chi ipotizza di un recente allontanamento emotivo dei due. La colpa sarebbe da imputarsi alle vicende dei giorni scorsi e al vivace carattere diche, in qualche modo, potrebbe aver costretto la Gatta a rivedere la situazione.Ormai spenta e ben diversa dalla concorrente che il pubblico ha potuto apprezzare durante le prime settimane,sembra infatti cambiata e in questo momento di fragilità chi se nonpotrebbe farla capitolare?L’ex tentatore non perde il guizzo è lontano da occhi indiscreti chiede alla ballerina di fare un bagno insieme.