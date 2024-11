Ilgiorno.it - Sara Centelleghe è stata uccisa, ma la sua storia vive. A Lovere una targa contro la violenza sulle donne

(Bergamo) – Unaper ricordare, la diciottenne di Costa Volpinoun mese fa con oltre trenta colpi di forbice nel suo appartamento dal vicino di casa Jashndeep Badan, 19 anni, in carcere a Bergamo con l’accusa di omicidio volontario. Èaffissa ieri mattina, giornata nazionale dedicata al contrasto della, all’istituto superiore Ivan Piana di, la scuola frequentata da. Laposizionata nell’aula magna, che èdedicata alla sfortunata giovane. Alla cerimonia, in un clima di grande commozione, erano presenti gli insegnanti, i compagni di classe e i genitori della ragazza che hanno ringraziato la scuola per l’iniziativa. “Laposizionata nel luogo dove, all’interno dell’istituto, si svolgono tutte le riunioni e tutti i momenti formativi collettivi, per ricordare a tutti che lasui combatte insieme, tutti i giorni, con la cultura e l’educazione, con la conoscenza e il rispetto della Carta Costituzionale, con il dialogo tra le generazioni e con il rispetto degli altri”, hanno sottolineato gli insegnanti die la dirigente scolastica Celestina Zandonai.