Gaeta.it - Otsuka celebra 50 anni in europa: focus su innovazione e nuove terapie per malattie gravi

Facebook WhatsAppTwitterPharmaceutical, storica azienda giapponese attiva indal 1974, ha presentato i suoi progressi in un incontro a Roma. Con oltre 34.000 dipendenti nel mondo e una spesa di 2 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo nel 2023,si distingue per l’impegno in aree terapeutiche cruciali, come psichiatria, neurologia, nefrologia, onco-ematologia einfettive.Una lunghissima tradizione diFondata nel 1921 in Giappone,ha aperto il suo primo ufficio nella capitale italiana quasi cinquant’fa. Da quel momento in poi, l’azienda ha espanso la sua presenza in, creando la prima società operativa in Spagna e, successivamente, istituendo un importante centro di Ricerca e Sviluppo a Francoforte nel 1982. Nel 1998 è stata formalmente costituitaPharmaceutical Europe Ltd, con sede nel Regno Unito.