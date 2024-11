Ilrestodelcarlino.it - Nuovo bando comunale. Tornano gli incentivi per chi va al lavoro in bici

di Andare alincletta torna a rendere grazie alla possibilità di ottenereeconomici per i chilometri percorsi. A partire dal 1° dicembre sarà possibile presentare domanda per aderire al’Bike to work’, rinnovato per incoraggiare gli spostamenti quotidiani casa-e casa-scuola pedalando, fino a un massimo di 20 centesimi per chilometro, e 50 euro al mese a persona. Il primoè andato forte. Nell’arco temporale da aprile 2022 a novembre 2023 hanno partecipato 66 aziende e cinque circoli didattici con 513 lavoratori iscritti all’app e 341 partecipanti alle attività. Sono stati percorsi 411.760 km. I lavoratori hanno percepito fino a un massimo di 500 ero e, mediamente, una somma di 133 euro. Il contributo erogato è stato pari a 70mila euro e sono state risparmiate 58 tonnellate di CO2.