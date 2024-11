Quotidiano.net - Nasce Volta, la start up che cambia il mondo delle vendite BtoB

Milano, 26 novembre 2024 -, laup nata da un’idea del duo italo-francese formato da Mario Parteli e Paul Guillemin – entrambi repeat founder con importanti esperienze nel digitale – si presenta al mercato dopo aver finalizzato il primo importante round di finanziamento. Il solido track record dei fondatori e la capillarità del problema cheintende risolvere perché impatta sulledi aziende e distributori in ogni settore e Paese, è ciò che ha trasformato la prima raccolta di capitali della Società nel round pre-seed che fissa un nuovo record in Italia. Un’operazione sostenuta da importanti investitori, europei e americani. Ad agire in qualità di lead investor nel round da €6 milioni, è stato EMBLEM, VC basato in Francia. Con loro, alcuni dei nomi più noti neldegli investimenti tech: Founders Future e Better Angle, anch’essi dalla Francia; Ithaca, B Heroes, Exor Venture, Alecla7, Eden Ventures by IAG dall’Italia; dalla Germania Robin Capital; da oltre oceano i fondi Sequoia, Andreessen Horowitz (noto anche come A16z) e Pareto20.