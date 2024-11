Gaeta.it - Napoli omaggia Alessandro Rimini: il viale centrale dell’ospedale Cardarelli cambia nome

Facebook WhatsAppTwitter Da oggi, il” diporta ildi, una figura simbolica per la storia dell’architettura e della sanità nel Mezzogiorno., progettista, ha diretto i lavori dall’anno 1930 al 1934, periodo durante il quale centinaia di operai hanno contribuito alla realizzazione di una delle principali strutture sanitarie della regione. L’intitolazione avviene in un contesto che valorizza non solo l’opera architettonica ma anche la memoria storica legata a questa istituzione.Un evento carico di significatoL’inaugurazione del nuovodelha avuto luogo alla presenza della figlia di, Liliana, che ha vissuto adurante i cruciali anni della costruzione. Accolta dal direttore generale, Antonio D’Amore, Liliana ha condiviso ricordi personali e momenti legati alla figura paterna.