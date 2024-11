Gaeta.it - Napoli: Investito un bambino davanti alla scuola Carlo Poerio, cresce la paura per la sicurezza stradale

Facebook WhatsAppTwitter Un grave fatto di cronaca ha scossonel pomeriggio del 26 novembre 2024, quando unè statomentre attraversava le strisce pedonali in Corso Vittorio Emanuele, proprio di fronte. L’incidente è avvenuto intorno alle 14:00 e, secondo i report dei testimoni, il piccolo è stato colpito in pieno da un’auto in transito. Nonostante l’impatto, fortunatamente, ilnon ha riportato lesioni gravi e, dopo un intervento tempestivo del 118, è stato trasportato all’ospedale Santobono per accertamenti.La dinamica dell’incidenteL’episodio ha coinvolto una vettura condotta da una donna che, dopo essersi fermata per prestare soccorso, ha subito il danneggiamento del parabrezza in seguito al forte impatto con il. Testimoni hanno confermato che l’automobilista non stava superando i 40 km/h al momento dell’incidente, ma la situazione resta preoccupante: il trattoè noto per un alto numero di incidenti stradali che coinvolgono pedoni, in particolare durante gli orari di ingresso e uscita degli alunni.