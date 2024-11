Quotidiano.net - Mattarella: una vera emergenza: "Basta alibi, bisogna fare di più". Ma è ancora scontro sugli stranieri

Leggi su Quotidiano.net

+ Se c’è un tema che nessuno può immaginare "divisivo" è quello della violenza sulle donne. Nella giornata internazionale per l’eliminazione di un tale cancro, almeno su questo l’unanimità delle forze politiche è data per scontata. Anche perché l’appello di Sergioè netto:e distinguo - avverte – non si è fatto abnza per debellare "questa", tutti devono rimboccarsi le maniche. E invece no. Immancabile la guerriglia tra i due fronti politici contrapposti scoppia. Stavolta a seminare zizzania non è la voce dal sen fuggita da questo o quell’esponente di maggioranza, ma la presidente del consiglio. Chiede a più riprese a tutti i partiti di lavorare insieme contro "una piaga" che "non consente" a nessuno di girarsi da un’altra parte: "Mai più divisioni su questo tema", sottolinea.