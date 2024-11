.com - LIGURIA. OGGI POMERIGGIO SI PRESENTA LA GIUNTA, LA LEGA CAMBIA ANCORA

Leggi su .com

PER ORA FUORI ALESSIO PIANA, DENTRO ALESSANDRO E RIPAMONTI(DIRE) Genova, 18 nov. – A tre settimane dal voto, il neopresidente della Regione, Marco Bucci, è pronto are ufficialmente la sua squadra di governo, in anticiporispetto ai tempi del consiglio regionale, che prevedonol’indicazione degli assessori nella seconda seduta dellalegislatura, entro dieci giorni dalla prima che si terrà martedì26 novembre. L’annuncio, nel corso di unaconferenza stampa convocata alle 16.30 nelle Sala dellaTrasparenza, in piazza De Ferrari a Genova. A urne diEmilia-Romagna e Umbria chiuse, come aveva anticipato Bucci neigiorni scorsi. A differenza di quanto circolato nei giorniscorsi, però, potrebbe esserciqualche sorpresa, tutta incasae non solo per quanto riguarda la “questione savonese”.