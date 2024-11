Life Science Lombardia vale il 126% del Pil regionale e il 25% di quello nazionale

Liberoquotidiano.it - Life Science Lombardia vale il 12,6% del Pil regionale e il 2,5% di quello nazionale

Roma, 26 nov. (Adnkronos Salute) - Ilè un comparto che insi conferma un driver di sviluppo per il sistema sociosanitario, avndosi di un forte asse pubblico-privato. Il modello, con un valore aggiunto superiore ai benchmark europei, contribuisce a garantire standard di cura e di efficacia clinica elevati, oltre a una qualità di vita più elevata rispetto alla media. Il sistema integrato garantisce un elevato tasso di innovazione sanitaria, oltre che competenze di alto profilo, generando un valore aggiunto pari al 12,6% dell'intero Pile al 2,5% di. Lo scenario è reso possibile grazie all'impegno profuso dalle imprese presenti che, complessivamente, rappresentano un terzo della filiera pharma e medtech. Sono alcuni dati contenuti nella nuova edizione del rapporto 'La rilevanza della filieras in: benchmarking tra regioni italiane ed europee' presentato al 'MilanoForum 2024', settima edizione dell'evento annuale dedicato alle scienze della vita promosso da Assolombarda in partnership con il Cluster lombardo scienze della vita, che si è svolto oggi a Milano nella sede dell'associazione.