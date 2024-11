Sport.quotidiano.net - L’entusiasmo fra i tifosi per i risultati ottenuti dai bianchi. "È una squadra semplicemente spettacolare. Avversari avvertiti: per la A ci siamo anche noi»

Leggi su Sport.quotidiano.net

"È uno Spezia, standing ovation per mister D’Angelo e gli Aquilotti. Il messaggio lanciato al campionato è chiaro: per la Serie A cinoi". Alessandro Cozzani è arrivato appositamente dalla Versilia per sostenere le Aquile: "Lo Spezia era chiamato a una prova di maturità, vincendo contro il Sud Tirol ha dimostrato di avere una mentalità vincente. Il messaggio lanciato al campionato è chiaro: lo Spezia c’è per l’altissima classifica. Il gruppoè stato costruito con competenza dalla dirigenza e dall’allenatore, i Platek dovrebbero pensare che il giocattolo è in ottime mani per il loro business collegato aisportivi. Il ‘Picco’ è poi, il ‘battesimo’ della mia bimba Arianna in questo stadio magico non poteva essere migliore".