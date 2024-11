Gaeta.it - Latitanza a Scampia: catturato il 40enne fuggito dal carcere di Secondigliano

La fuga di un uomo di 40 anni, inizialmente scomparso daldi, ha tenuto banco sulle cronache locali per mesi. Dal 6 agosto, il suo nome circolava tra le forze dell'ordine senza che fosse possibile rintracciarlo. Ma un'operazione dei carabinieri ha portato alla sua cattura. Gli investigatori hanno seguito una pista che li ha condotti a una zona di Giugliano in Campania, dove il ricercato si nascondeva con la complicità della moglie e della figlia.La fuga e la semilibertàIl, noto per reati legati alla droga, si trovava in regime di semilibertà aldi. Questo stato di detenzione gli consentiva di uscire durante il giorno, ma le restrizioni sulla sua libertà sono state aggravate dalla previsione di una pena definitiva.