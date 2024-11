La surreale intervista di Carmen Di Pietro a Belve | Se prego? Sì la sera dopo aver letto Topolino – Il video

Leggi su Open.online

C’è ancheDiospite dinella seconda puntata della nuova stagione del programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. Tra i racconti e gli amori di Valeria Golino, e le imprese sportive di Gianmarco Tamberi. Attrice e personalità televisiva, Diè nota per la sua naïveté che lascia spesso in dubbio l’interlocutore tra la genuinità e la costruzione del personaggio. Anche in questo caso l’corre sui binari dell’ironia e della confusione divertita. E della spiritualità, senza prendersi troppo sul serio ovviamente. «Se? Lasì», risponde Di, e aggiunge: «Recito delle preghiere ovviamente, tipo i Va. i Patren. .e recito anche qualche.». Non c’è verso di finire la frase, Fagnani si intromette con una battuta e lo studio scoppia a ridere.