Il sogno ’proibito’ dei Negramaro Sangiorgi | Suonare allo stadio

"Liberi di amare e di amarsi, nell’accezione più pura e ancestrale del termine. Una lotta continua e aperta tra l’uomo che vorrei essere e l’animale che mi porto dentro". Così definisce Giuliano’Free love’, il nono album in studio, registrato negli storici Hansa Studios di Berlino e appena pubblicato da Sugar Music, che ihanno presentato ieri pomeriggio alla Libreria Feltrinelli Red di Piazza della Repubblica, incontrando i loro tanti fan e firmando le copie dei cd e vinili. La band salentina, che in questo disco ha inserito anche pezzi nati in collaborazione con Aiello, Malika Ayane, Niccolò Fabi, Elisa,Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Jovanotti e JJ Julius Son, sarà in concerto il 12 ottobre 2025 al Nelson Mandela Forum di Firenze, ma intanto sentiamo le opinioni di due cardini del gruppo: Giulianoe Danilo Tasco.