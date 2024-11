Lortica.it - Il sindaco e il “motogatto”: un autostoppista clandestino a quattro zampe

Chi ha detto che i gatti non amano viaggiare? Questo felino coraggioso (o forse solo disperatamente freddoloso) ha deciso di fare un’epica traversata di 30 chilometri nel vano motore dell’auto deldi Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli. Un’idea originale per spostarsi senza biglietto, anche se decisamente rumorosa.“Tutto è bene quel che finisce bene,” scrive su Facebook il primo cittadino, che probabilmente non si aspettava di ospitare un passeggerosotto il cofano. “Sentivo un miagolio,” racconta Agnelli. Sì, un piccolo segnale che qualcosa di assolutamente normale stava accadendo nel motore della sua auto.Il viaggio del gatto comincia a Tuoro sul Trasimeno, probabilmente attratto dal caldo del motore. Dopo 30 chilometri di vibrazioni, miagolii e curve, ilarriva a destinazione, parcheggia e.