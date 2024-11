Quotidiano.net - Il duello infinito. Grillo vuole rivotare. Conte: "Sei un sabotatore"

La "zampata del leone", la chiama Danilo Toninelli; "un tentativo di sabotaggio", secondo Giuseppe. Di Beppe, domenica all’Eur, dove il M5s aveva “ucciso“ il padre fondatore, non s’era vista traccia. E ieri si è capito perché; l’Elevato, il Garante, insomma lui, l’anima del vaffa della fondazione stellata, non molla la sua creatura e lancia il guanto della sfida. Forte del punto "I" dello statuto in vigore,ha deciso di impugnare la votazione che lo ha disarcionato per riconquistare la leadership perduta. La sua vendetta, insomma, è appena cominciata. Il fondatore del Movimento combatterà su ogni terreno legale e politico la sua battaglia contro i contiani con l’obiettivo dichiarato di sfidare di nuovosul quorum con l’arma dell’appello all’astensione da parte degli iscritti, personalizzando – in questo modo – il nuovo voto.