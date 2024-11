Lanotiziagiornale.it - Il Cremlino aumenta la pressione sull’Ucraina e la Nato e il G7 corrono in soccorso di Zelensky

Sotto la spinta dell’esercito russo, cadono uno dopo l’altro i villaggi e le città del Donbass. Come avviene ormai da settimane, non passa giorno senza che ilavanzi lungo tutta la linea del fronte, aggiungendo qualche conquista. L’ultima di queste è il villaggio di Kopanki, nella regione ucraina di Kharkiv. Una marcia apparentemente inarrestabile che sta mettendo seriamente in crisi l’esercito di Volodymyr, già fiaccato da mesi di forniture militari tardive e di modesta entità.Su questo scenario si moltiplicano i timori di un possibile collasso, soprattutto alla luce dell’ormai imminente avvento di Donald Trump alla Casa Bianca e del probabile disimpegno americano dal teatro bellico. Proprio per questo, dal G7, l’ultimo a cui ha preso parte l’amministrazione statunitense di Joe Biden, all’Ue e alla, si continua a ripetere che “bisogna fare di più” per aiutare l’Ucraina.