Gaeta.it - I giovani si mobilitano contro la violenza di genere, ma ricevono sanzioni scolastiche

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La questione deie della loro partecipazione attiva alla società è un tema sempre attuale. Da un lato, adulti e media spesso li accusano di non impegnarsi e di chiudersi nella loro realtà digitale. Dall’altro, però, quando cercano di farsi sentire e di manifestare il loro dissenso,risposte punitive, disincentivando ulteriormente il loro coinvolgimento. Un episodio recente, avvenuto il 25 novembre in un liceo di Roma, illustra meglio questa dinamica.La manifestazioneladial liceo MamianiIn occasione della giornata internazionale per l’eliminazione dellasulle donne, gli studenti del Liceo Mamiani di Roma hanno scelto di riunirsi per dare vita a una manifestazione non autorizzata, ma con intenti lodevoli. Secondo quanto riportato da un genitore su Facebook, dopo la ricreazione, i ragazzi hanno sfilato nei corridoi e si sono fermati nel cortile della scuola per celebrare l’importante giornata.