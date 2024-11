Highlights e gol Sparta Praga-Atletico Madrid 0-6 Champions League 2024 2025 VIDEO

Leggi su Sportface.it

Ilcone gol di0-6, match valido per la quinta giornata della. Netta vittoria per i Colchoneros di Diego Simeone, che trovano il secondo successo consecutivo e si rilanciano pesantemente nell’ottica del passaggio del turno. Protagonista assoluto Julian Alvarez, autore di una doppietta che tra inizio partita e avvio di ripresa apre e chiude i conti. Spazio poi anche per Griezmann e per la doppietta di Correa negli ultimi minuti di partita.: RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATEe gol0-6,e gol0-6,) SportFace.