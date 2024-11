Ilrestodelcarlino.it - Fabriano-Cerreto recrimina: "Il loro vantaggio un infortunio del portiere, una dozzina di palle gol"

Nessuna vittoria per le nostre, solo pareggi, in trasferta per ile Portuali rispettivamente sul campo dell’Atletico Alma Juventus Fano e su quello del Monturano, e una sconfitta, dell’Osimana, a Macerata. "Abbiamo dilapidato due punti. Sono molto amareggiato - ammette mister Caporali del-. Non mi piace parlare di questa partita, perché non so nemmeno con chi abbiamo giocato visto questo via vai di giocatori a Fano rispetto all’inizio del campionato. Una squadra praticamente sconosciuta rispetto a qualche domenica fa. Ma l’abbiamo affrontata con molto rispetto e attenzione, una partita pericolosa, anche se abbiamo fatto tutto noi. Ilè undel nostro, poi abbiamo avuto almeno unadigol, un palo, una traversa, un rigore solare non concesso".