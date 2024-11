Liberoquotidiano.it - "Datemela", poi dita in gola e frasi oscene: nuovo scandalo sessuale, choc negli Usa

Nuova accusa di violenzacontro Kanye West, il rapper americano noto anche come Ye dal 2021. Secondo quanto riporta la Nbc, la modella Jennifer An ha presentato una denuncia il 22 novembre presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York. Le accuse risalgono al settembre 2010, durante le riprese di un video musicale al Chelsea Hotel di New York, quello di In for the Kill di La Roux. Secondo la denuncia, Jennifer An, ex concorrente del programma televisivo America's Next Top Model .che lavorava come comparsa nel videoclip, sarebbe stata vittima di comportamenti violenti e degradanti da parte del rapper, all'epoca sposato con la super influencer Kim Kardashian. Secondo quanto riportato, nella causa Ye avrebbe assunto il controllo della produzione dopo poche ore di riprese, ordinando alle modelle presenti di mettersi in fila per essere valutate.