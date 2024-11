Ultimouomo.com - Come Red Bull si è presa il calcio

“A seguito di un'indagine approfondita e di diversi importanti cambiamenti strutturali e di governance apportati dai club (per quanto riguarda le questioni societarie, i finanziamenti, il personale, gli accordi di sponsorizzazione, eccetera), la CFCB l'Organo di Controllo Finanziario dei Club ha ritenuto che nessuna persona fisica o giuridica avesse più un'influenza decisiva su più di una squadra che partecipa a una competizione UEFA per club”. Con queste parole nel giugno 2017 la UEFA ha dato il suo benestare alla partecipazione contemporanea in Champions League di RedSalisburgo e RB Lipsia, chiudendo definitivamente la porta a una regolamentazione più stretta sulle multiproprietà nel. In sostanza: Salisburgo e Lipsia sono due squadre che fanno riferimento alla stessa multinazionale di bibite ma per la UEFA sono gestite in maniera autonoma e quindi possono anche scontrarsi tra loro in Europa senza ricadere in alcun conflitto d’interesse.