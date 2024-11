Gaeta.it - Ariccia scende in campo contro la violenza di genere con le panchine rosse

Il 25 novembre, Giornata Internazionale per l'eliminazione dellale donne, rappresenta un momento di riflessione globale e locale su una delle piaghe sociali più gravi. Ad, quest'anno l'impegnoladisi è tradotto in un progetto simbolico ma concreto: le, un'iniziativa che ha preso vita grazie alla sensibilità e all'impegno dei giovani studenti.L'iniziativa dei giovani studenti diIl progetto delleè nato da una proposta avanzata dai ragazzi della classe 2A dell'Istituto Comprensivo "Vito Volterra" di, che hanno scritto una lettera al Sindaco Gianluca Staccoli chiedendo di installare una panchina rossa come simbolo di lotta allasulle donne. La richiesta è stata prontamente accolta dall'amministrazione comunale, che ha sposato con entusiasmo l'idea di sensibilizzare la comunità attraverso questo potente simbolo visibile.